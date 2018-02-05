Погибшего в Сирии пилота представили к званию Героя РФ
Российского пилота, погибшего в Сирии, представили к званию Героя РФ. Информацию об этом в озвучили представили в отечественном Минобороны.
В ведомстве сообщили, что офицер Роман Филипов, российский майор, до последнего пытался держать Су-25 в воздухе и даже успел доложить о сложившейся ситуации командованию. Ранее в Сети появилось видео инцидента.
Пилот катапультировался в районе Телль-Дебес и его атаковали террористы. В итоге тяжелораненный военнослужащий подорвал себя гранатой. В Минобороны уточняют, что Филипов – опытный летчик, который блестяще выполнил десятки боевых задач. Он посмертно представлен к награде Героя Российской Федерации.
В ведомстве сообщили, что офицер Роман Филипов, российский майор, до последнего пытался держать Су-25 в воздухе и даже успел доложить о сложившейся ситуации командованию. Ранее в Сети появилось видео инцидента.
Пилот катапультировался в районе Телль-Дебес и его атаковали террористы. В итоге тяжелораненный военнослужащий подорвал себя гранатой. В Минобороны уточняют, что Филипов – опытный летчик, который блестяще выполнил десятки боевых задач. Он посмертно представлен к награде Героя Российской Федерации.
Автор: Вера Антонова