В Новой Зеландии чайка заклевала своего спасителя и умерла
Житель Новой Зеландии подобрал чайку, у которой было сломанное крыло. Он решил снять видео о ее спасении, но птица несколько раз клюнула мужчину и спустя некоторое время скончалась.
Новозеландец нашел чайку на обочине дороги. Во время записи она отказывалась спокойно сидеть на руках у своего спасителя, после этого птица клюнула мужчину, который поругал ее. Однако в итоге чайка настолько больно ударила его, что местный житель выронил чайку.
Спасти птицу не удалось. Когда мужчина вернулся домой, то все ветеринарные больницы уже не работали, поэтому он принял решение оставить чайку на ночь, положив ее в коробку с одеялом. Автор ролика дал птице немного хлеба, смоченного водой.
На утро чайка умерла, мужчина сначала выбросил ее за ограду, но когда увидел, что все больше людей смотря снятый ролик, вернулся за ней и устроил самые настоящие похороны.
Новозеландец нашел чайку на обочине дороги. Во время записи она отказывалась спокойно сидеть на руках у своего спасителя, после этого птица клюнула мужчину, который поругал ее. Однако в итоге чайка настолько больно ударила его, что местный житель выронил чайку.
Спасти птицу не удалось. Когда мужчина вернулся домой, то все ветеринарные больницы уже не работали, поэтому он принял решение оставить чайку на ночь, положив ее в коробку с одеялом. Автор ролика дал птице немного хлеба, смоченного водой.
На утро чайка умерла, мужчина сначала выбросил ее за ограду, но когда увидел, что все больше людей смотря снятый ролик, вернулся за ней и устроил самые настоящие похороны.
Автор: Валерия Орлова