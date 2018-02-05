На Кубани мужчина отомстил коту за грязный автомобиль
Житель Краснодарского края издевался над котом, используя его как тряпку для мытья своего джипа Mercedes Benz, потому что домашнее животное запачкало и поцарапало его автомобиль.
Все это снимал на видео его товарищ, неоднократно подбадривая и подшучивая, а также комментировал действия друга, который издевался над бедным животным, что и вызвало множество возмущений в социальных сетях. После этого начали свою проверку и работники краснодарской полиции, изучая материалы из видео, на которых отчетливо видно, как мужчина опускает кота в ведро воды и потом вытирает ним капот и фары автомобиля. Кот активно пытается освободиться и жалобно мяукает.
Стоит упомянуть, что в последнее время издевательство над животными стало очень частым явлением и иногда даже доходит до убийства. Исходя из этого, активисты требуют у властей ввести законы или законодательные акты, позволяющие сажать в тюрьму тех граждан которые позволяют себе такие недопустимые действия по отношению к животным, на длительный срок. На данный момент за жестокое обращение предусмотрен штраф и возможное лишение свободы сроком до пяти лет.
Все это снимал на видео его товарищ, неоднократно подбадривая и подшучивая, а также комментировал действия друга, который издевался над бедным животным, что и вызвало множество возмущений в социальных сетях. После этого начали свою проверку и работники краснодарской полиции, изучая материалы из видео, на которых отчетливо видно, как мужчина опускает кота в ведро воды и потом вытирает ним капот и фары автомобиля. Кот активно пытается освободиться и жалобно мяукает.
Стоит упомянуть, что в последнее время издевательство над животными стало очень частым явлением и иногда даже доходит до убийства. Исходя из этого, активисты требуют у властей ввести законы или законодательные акты, позволяющие сажать в тюрьму тех граждан которые позволяют себе такие недопустимые действия по отношению к животным, на длительный срок. На данный момент за жестокое обращение предусмотрен штраф и возможное лишение свободы сроком до пяти лет.
Автор: Тригуб Сергей