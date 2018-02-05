Гройсман объяснил последнее место Украины в рейтинге экономической свободы отсутствием реформ
Владимир Гройсман, премьер Украины, объяснил последнее место страны в рейтинге экономических свобод. Он считает, что всему виной отсутствие реформ. Об этом в понедельник пишут украинские медиа.
По мнению Гройсмана, страна попала на последнюю строчку в рейтинге экономических свобод среди стран Европы из-за «хронического отсутствия реформ». Ко всему прочему, у Украины есть прекрасные возможности, но бездействие много лет назад привело к тому, что есть сейчас.
Также, сообщил Гройсман, в Украине неправильно определены приоритеты и государственная политика неэффективна.
Напомним, Украина попала на 150-е место рейтинга среди всех стран мира и на 44-е (последнее) среди европейских. Топ составляли эксперты центра Heritage Foundation.
По мнению Гройсмана, страна попала на последнюю строчку в рейтинге экономических свобод среди стран Европы из-за «хронического отсутствия реформ». Ко всему прочему, у Украины есть прекрасные возможности, но бездействие много лет назад привело к тому, что есть сейчас.
Также, сообщил Гройсман, в Украине неправильно определены приоритеты и государственная политика неэффективна.
Напомним, Украина попала на 150-е место рейтинга среди всех стран мира и на 44-е (последнее) среди европейских. Топ составляли эксперты центра Heritage Foundation.
Автор: Вера Антонова