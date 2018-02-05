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Ученые доказали нашествие "Великой языческой армии" на Англию с помощью рыбы
Могила викингов, найденная на севере Англии, как доказали ученые, заполнена воинами прославленной "Великой языческой армии". Исследователи догадались принять во внимание рыбу, которой питались похороненные скандинавы.

Ученые доказали нашествие "Великой языческой армии" на Англию с помощью рыбы


Викинги впервые стали грабить поселения Британских островов в конце VIII века. Они воровали богатые ценностями церкви на западной части острова. Когда английская знать стала успешно отбивать набеги, тогда скандинавы собрали в поход на англичан "Великую языческую армию". Это большая армия нордов, состоящая из норвежских и датских воинов, которая захватила в конце 9 века Нортумбрийские и Мерсийские земли. После завоеваний они в 870-х остановились перезимовать в городе Рептон, который расположен в графстве Дербишир.

Огромную могилу, в которой было более 200 останков викингов, нашли в церкви Рептона в конце 70-х 20 века. По разным признакам ученые предположили, что тут захоронены войны "Великой языческой армии". Однако радиоуглеродный анализ показал, что концу IX века соответствует только найденное оружие, в телах возраст углерода был VII-VIII веков. Это несоответствие поставило ученых в тупик и вызвало много споров до сегодняшнего времени.

Группа ученых из Бристольского университета, в частности, один из ее участников Кэт Джармэн, догадались обратить внимание на рацион людей того времени. Он объяснил другой возраст углерода в останках рыбой, которой питались викинги, она имеет более «возрастной» углерод в отличии от сухопутной живности. Таким образом, если провести корректировку на эти показатели, то возраст останков соответствует 872-85 годам н.э., что совпадает по времени с походом "Великой языческой армии".

Автор: Северов Андрей
Вчера, 16:10
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