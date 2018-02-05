Tesla планирует развернуть крупнейшую в мире «виртуальную электростанцию»
Tesla занимается созданием крупнейшей виртуальной электростанции в Австралии. В нее будут входить примерно 50000 домохозяйств.
Премьер-министр Южной Австралии Джей Везерил заявил о запланированном сотрудничестве с американской компанией, предполагающем укомплектацию большими солнечными батареями Powerwall 2 не менее 50000 местных домов, сообщает иностранный источник.
Данное партнёрство должно привести к созданию крупнейшей виртуальной электростанции.
Все участники проекта освобождены от преждевременных выплат. Грант, выделяемый под проект, составляет по разным данным примерно 2 млн австралийских долларов. Также предусмотрено кредитование в 30 млн австралийских долларов.
В данный момент проводятся установки первой версии «виртуальной станции электроснабжения», после чего системы будут монтироваться на большое количество домохозяйств.
Напомним, что в прошлом году компания Tesla стала организацией, создавшей самые крупные батареи в мире.
Премьер-министр Южной Австралии Джей Везерил заявил о запланированном сотрудничестве с американской компанией, предполагающем укомплектацию большими солнечными батареями Powerwall 2 не менее 50000 местных домов, сообщает иностранный источник.
Данное партнёрство должно привести к созданию крупнейшей виртуальной электростанции.
Все участники проекта освобождены от преждевременных выплат. Грант, выделяемый под проект, составляет по разным данным примерно 2 млн австралийских долларов. Также предусмотрено кредитование в 30 млн австралийских долларов.
В данный момент проводятся установки первой версии «виртуальной станции электроснабжения», после чего системы будут монтироваться на большое количество домохозяйств.
Напомним, что в прошлом году компания Tesla стала организацией, создавшей самые крупные батареи в мире.
Автор: Медведев Сергей