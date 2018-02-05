Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018
exclusive / Технологии

Tesla планирует развернуть крупнейшую в мире «виртуальную электростанцию»
Tesla занимается созданием крупнейшей виртуальной электростанции в Австралии. В нее будут входить примерно 50000 домохозяйств.


Tesla планирует развернуть крупнейшую в мире «виртуальную электростанцию»


Премьер-министр Южной Австралии Джей Везерил заявил о запланированном сотрудничестве с американской компанией, предполагающем укомплектацию большими солнечными батареями Powerwall 2 не менее 50000 местных домов, сообщает иностранный источник.
Данное партнёрство должно привести к созданию крупнейшей виртуальной электростанции.

Все участники проекта освобождены от преждевременных выплат. Грант, выделяемый под проект, составляет по разным данным примерно 2 млн австралийских долларов. Также предусмотрено кредитование в 30 млн австралийских долларов.

В данный момент проводятся установки первой версии «виртуальной станции электроснабжения», после чего системы будут монтироваться на большое количество домохозяйств.

Напомним, что в прошлом году компания Tesla стала организацией, создавшей самые крупные батареи в мире.

Автор: Медведев Сергей
Сегодня, 14:57
Читайте также
В Дубае парикмахерская красит волосы клиенток с
Сергей Собянин обещает помочь семье погибшего
Гройсман объяснил последнее место Украины в
Погибшего в Сирии пилота представили к званию
США рассматривают возможность введения нефтяного
Суд 1 марта рассмотрит жалобу Siemens из-за
На открытии Олимпиады состоится встреча глав
В Кемерово продлили режим «черного неба»
Эксперты: Криптовалюта Ripple XPR наиболее
В Великобритании родился ягнёнок с 5-ю лапами
Действующий президент Кипра Анастасиадис одержал
Волгоградец воссоздал британский корабль
Добавление комментария
Последние новости
05.02, 17:08 В Дубае парикмахерская красит волосы клиенток с помощью
05.02, 17:05 Сотрудники ГИБДД задержали актера-нарушителя Алексея
05.02, 16:57 Задержали 5 жителей Ангарска прокопавших 125 метров для
05.02, 16:50 Мажоры проехались по встречной полосе на набережной в
05.02, 16:43 Дана Борисова рассказала, что продает свои шубы, чтобы
05.02, 16:37 Ученые: Цветы появились 150 миллионов лет назад
05.02, 16:30 В Самаре в жилом доме взорвался газ
05.02, 16:23 Пользователи в восторге от нового штаба Apple за
05.02, 16:17 Litecoin откроет собственный платёжный сервис
05.02, 16:10 Ученые доказали нашествие "Великой языческой армии" на
05.02, 16:03 Сергей Собянин обещает помочь семье погибшего из-за
05.02, 15:57 Nokia 7 Plus получит 6-дюймовый дисплей и сдвоенную
05.02, 15:50 На Бермудских островах инопланетяне похитили большие
05.02, 15:43 Яндекс.Браузер начал фильтровать рекламу
05.02, 15:37 Ученые: Умеренное употребление алкоголя оказывает
05.02, 15:30 Арктические озера стали причиной увеличения объёма
05.02, 15:23 Mitsubishi Pajero получил юбилейную версию
05.02, 15:17 Ученые: 13 тысяч лет назад Земля пережила огненный
05.02, 15:10 LG прекращает производство смартфонов и уходит с рынка
05.02, 15:03 Ким Кардашьян показала лицо дочери Чикаго