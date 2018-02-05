Ким Кардашьян показала лицо дочери Чикаго
Ким Кардашьян недавно в третий раз стала мамой. Благодаря суррогатной матери на свет появилась девочка, которую назвали Чикаго, в честь родного города, где родился ее отец Канье Уэст.
Известно, что сама Кардашьян лично присутствовала на родах суррогатной матери с самого начала и до конца. Накануне в Сети засветили лицо ребенка. Малышка попала в домашнее видео звездного семейства, которое опубликовала ее тетя Кайли. Ролик был посвящен беременности знаменитости.
Стоит сказать, что до того, как малышка появилась на свет, Ким и Канье Уэсту предлагали миллионы за первые фото ребенка, но знаменитости решили повременить и никому не продали публикации. В итоге папарацци «поймали» новорожденную с мамой в конце января и опубликовали кадры, но лица девочки на фото видно не было.
Известно, что сама Кардашьян лично присутствовала на родах суррогатной матери с самого начала и до конца. Накануне в Сети засветили лицо ребенка. Малышка попала в домашнее видео звездного семейства, которое опубликовала ее тетя Кайли. Ролик был посвящен беременности знаменитости.
Стоит сказать, что до того, как малышка появилась на свет, Ким и Канье Уэсту предлагали миллионы за первые фото ребенка, но знаменитости решили повременить и никому не продали публикации. В итоге папарацци «поймали» новорожденную с мамой в конце января и опубликовали кадры, но лица девочки на фото видно не было.
Автор: Вера Антонова