LG прекращает производство смартфонов и уходит с рынка гаджетов в Китае
Директорат компании LG, получив сведения по реализованным смартфонам, решил завершить производство мобильных устройств в Китае, из-за неспособности конкурировать и убыточности рассматриваемого филиала. Данные отчета показывают, что за последние 3 месяца ушедшего 2017 года, компания получила убытков в размере 192 миллиона долларов, по причине не проданных смартфонов на китайском рынке.
Южнокорейская компания LG не способна конкурировать с основными концернами, чья мобильная продукция потребляется гораздо чаще. Это дало основания не выпускать на китайском рынке новые флагманские телефоны G6 и V30.
Рынок смартфонов в Китае притягивает как местных, так и зарубежных изготовителей, а именно Apple и Samsung. 2016 год для компании не стал годом продаж, так как в Китае было реализовано только 160 тыс. гаджетов.
Вероятность, что вендер займется подбором следующего направления в развитии компании, стала выше.
Южнокорейская компания LG не способна конкурировать с основными концернами, чья мобильная продукция потребляется гораздо чаще. Это дало основания не выпускать на китайском рынке новые флагманские телефоны G6 и V30.
Рынок смартфонов в Китае притягивает как местных, так и зарубежных изготовителей, а именно Apple и Samsung. 2016 год для компании не стал годом продаж, так как в Китае было реализовано только 160 тыс. гаджетов.
Вероятность, что вендер займется подбором следующего направления в развитии компании, стала выше.
Автор: Богданова Ярослава