Mitsubishi Pajero получил юбилейную версию
Mitsubishi объявила о старте продаж Mitsubishi Pajero, а точнее его юбилейной версии. Выход новинки приурочен к празднованию 100-летия автомобильного гиганта.
Особенная модификация Mitsubishi Pajero отличается символическими наклейками на кузове, кожаной отделкой салона, а также вставками из натурального дерева.
В Китае ценник на Mitsubishi Pajero составляет 379 800 юаней, что в рублях около 3 389 000. За эти деньги клиент получает автомобиль с 3-литровым мотором на 174 лошадиные силы, который работает в паре с 5-ступенчатым автоматом и системой полного привода с распределением крутящего момента. Кроме того Mitsubishi Pajero, посвященный юбилею, обзавелся мультимедийным комплексом с тачскрином на 9 дюймов, золоченные шильдики и множество полезных водителю и пассажирам функций.
Особенная модификация Mitsubishi Pajero отличается символическими наклейками на кузове, кожаной отделкой салона, а также вставками из натурального дерева.
В Китае ценник на Mitsubishi Pajero составляет 379 800 юаней, что в рублях около 3 389 000. За эти деньги клиент получает автомобиль с 3-литровым мотором на 174 лошадиные силы, который работает в паре с 5-ступенчатым автоматом и системой полного привода с распределением крутящего момента. Кроме того Mitsubishi Pajero, посвященный юбилею, обзавелся мультимедийным комплексом с тачскрином на 9 дюймов, золоченные шильдики и множество полезных водителю и пассажирам функций.
Автор: Вера Антонова