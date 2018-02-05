Ученые: 13 тысяч лет назад Земля пережила огненный апокалипсис
Ученые считают, что около 13 тысяч лет назад Земле довелось пережить мощный огненный апокалипсис. По мнению исследователей, он и послужил причиной вымирания многих видов животных, а также поспособствовал исчезновению в Северной Америке индийских поселений.
На протяжении долгого времени ученые полагали, что огромное количество живых существ погибло в результате глобального похолодания на планете. Теперь исследователи с точностью могут заявить о том, что вымирание видов связано с огромным пожаром, охватившим десятую часть Земли. К такому выводу пришли ученые из Университета Канзаса.
Результат анализа ледников Антарктиды говорит о том, что 13 тысяч лет назад Земля пережила сильный пожар. Ученые зафиксировали присутствие множества частиц, имеющих отношение к продуктам горения. Они могли появиться там в связи с большим выбросом тепла в атмосферу. Катаклизм мог привести к гибели саблезубых кошек, гигантских ленивцев, мастонодонтов и других живых организмов, обладающих большими габаритами тела.
Также считается, что пострадали первые племена индейцев, проживающие на территории Северной Америки. Представители племени Кловис гибли не только из-за огня, но и культуры обитания, отсутствия источников питания. По словам ученых, среди них массового распространялись онкологические заболевания, вызванные разрушением озонового слоя.
На протяжении долгого времени ученые полагали, что огромное количество живых существ погибло в результате глобального похолодания на планете. Теперь исследователи с точностью могут заявить о том, что вымирание видов связано с огромным пожаром, охватившим десятую часть Земли. К такому выводу пришли ученые из Университета Канзаса.
Результат анализа ледников Антарктиды говорит о том, что 13 тысяч лет назад Земля пережила сильный пожар. Ученые зафиксировали присутствие множества частиц, имеющих отношение к продуктам горения. Они могли появиться там в связи с большим выбросом тепла в атмосферу. Катаклизм мог привести к гибели саблезубых кошек, гигантских ленивцев, мастонодонтов и других живых организмов, обладающих большими габаритами тела.
Также считается, что пострадали первые племена индейцев, проживающие на территории Северной Америки. Представители племени Кловис гибли не только из-за огня, но и культуры обитания, отсутствия источников питания. По словам ученых, среди них массового распространялись онкологические заболевания, вызванные разрушением озонового слоя.
Автор: Валерия Орлова