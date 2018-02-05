Ученые: Умеренное употребление алкоголя оказывает благоприятное воздействие на мозг
Группа американских ученых исследовала пользу алкоголя для главного мозга и смогли доказать, что употребление в малых дозах способно снизить шансы развития таких болезней Паркинсона и Альцгеймера, а также сахарного диабета.
Майкен Недергард, руководитель исследовательской группы из Ротчестерского университета, в своей работе объясняет, что малые порции алкоголя способны выводить из организма продукты переработки, благоприятно воздействовать на ткани и сердечно-сосудистую систему. Однако это все пока только в теории, а на практике и с полной уверенностью можно сказать, что в чрезмерных количествах алкоголь разрушает организм. Работа ученых по проверке влияния постоянного или нерегулярного употребления проверялась на мышах. У грызунов, употреблявших алкоголь в больших количествах и долгое время, было обнаружено много воспалительных клеток мозга. Употребляющих небольшие дозы, была замечена обратная реакция и лучшее выведение отходов головного мозга.
Другая же группа биологов-исследователей никакого воздействия алкоголя на организм не видят, наоборот сообщает о негативных последствиям, хоть и в малых количествах.
На данный момент очень много исследований показывающих как вред, так и пользу алкоголя, но как оно на самом деле, нужно еще изучать и проверять.
Майкен Недергард, руководитель исследовательской группы из Ротчестерского университета, в своей работе объясняет, что малые порции алкоголя способны выводить из организма продукты переработки, благоприятно воздействовать на ткани и сердечно-сосудистую систему. Однако это все пока только в теории, а на практике и с полной уверенностью можно сказать, что в чрезмерных количествах алкоголь разрушает организм. Работа ученых по проверке влияния постоянного или нерегулярного употребления проверялась на мышах. У грызунов, употреблявших алкоголь в больших количествах и долгое время, было обнаружено много воспалительных клеток мозга. Употребляющих небольшие дозы, была замечена обратная реакция и лучшее выведение отходов головного мозга.
Другая же группа биологов-исследователей никакого воздействия алкоголя на организм не видят, наоборот сообщает о негативных последствиям, хоть и в малых количествах.
На данный момент очень много исследований показывающих как вред, так и пользу алкоголя, но как оно на самом деле, нужно еще изучать и проверять.
Автор: Тригуб Сергей