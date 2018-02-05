Яндекс.Браузер начал фильтровать рекламу
Яндекс. Браузер начинает блокировать раздражающую пользователей рекламу. К таким относятся баннеры и окна, всплывающие на весь экран, которые закрываются только после обратного отсчета. Также в данном случае речь идет о различных видео с громким звуком.
Эксперты говорят, что 97% заработка Яндекса – это реклама, а токсичные форматы провоцируют пользователей устанавливать разные блокировщики, неподконтрольные Яндексу. Еще в прошлом сентябре компания создала ассоциацию против плохих рекламных роликов и сотрудничеством заинтересовались в «СТС медиа», Weborama, IMHO.
19 декабря 2017 года представители конкурирующей рекламной системы и создатели конкурирующего браузера из корпорации Google сообщали, что намерены блокировать некачественный рекламный контент, начиная с 15 февраля этого года. Работы по подготовке к операции еще ведутся.
Эксперты говорят, что 97% заработка Яндекса – это реклама, а токсичные форматы провоцируют пользователей устанавливать разные блокировщики, неподконтрольные Яндексу. Еще в прошлом сентябре компания создала ассоциацию против плохих рекламных роликов и сотрудничеством заинтересовались в «СТС медиа», Weborama, IMHO.
19 декабря 2017 года представители конкурирующей рекламной системы и создатели конкурирующего браузера из корпорации Google сообщали, что намерены блокировать некачественный рекламный контент, начиная с 15 февраля этого года. Работы по подготовке к операции еще ведутся.
Автор: Вера Антонова