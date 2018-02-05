Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018
exclusive / Технологии

Яндекс.Браузер начал фильтровать рекламу
Яндекс. Браузер начинает блокировать раздражающую пользователей рекламу. К таким относятся баннеры и окна, всплывающие на весь экран, которые закрываются только после обратного отсчета. Также в данном случае речь идет о различных видео с громким звуком.

Яндекс.Браузер начал фильтровать рекламу

Эксперты говорят, что 97% заработка Яндекса – это реклама, а токсичные форматы провоцируют пользователей устанавливать разные блокировщики, неподконтрольные Яндексу. Еще в прошлом сентябре компания создала ассоциацию против плохих рекламных роликов и сотрудничеством заинтересовались в «СТС медиа», Weborama, IMHO.

19 декабря 2017 года представители конкурирующей рекламной системы и создатели конкурирующего браузера из корпорации Google сообщали, что намерены блокировать некачественный рекламный контент, начиная с 15 февраля этого года. Работы по подготовке к операции еще ведутся.

Автор: Вера Антонова
Сегодня, 15:43
Читайте также
В Дубае парикмахерская красит волосы клиенток с
Сергей Собянин обещает помочь семье погибшего
Гройсман объяснил последнее место Украины в
Погибшего в Сирии пилота представили к званию
США рассматривают возможность введения нефтяного
Суд 1 марта рассмотрит жалобу Siemens из-за
На открытии Олимпиады состоится встреча глав
В Кемерово продлили режим «черного неба»
Эксперты: Криптовалюта Ripple XPR наиболее
В Великобритании родился ягнёнок с 5-ю лапами
Действующий президент Кипра Анастасиадис одержал
Волгоградец воссоздал британский корабль
Добавление комментария
Последние новости
05.02, 17:08 В Дубае парикмахерская красит волосы клиенток с помощью
05.02, 17:05 Сотрудники ГИБДД задержали актера-нарушителя Алексея
05.02, 16:57 Задержали 5 жителей Ангарска прокопавших 125 метров для
05.02, 16:50 Мажоры проехались по встречной полосе на набережной в
05.02, 16:43 Дана Борисова рассказала, что продает свои шубы, чтобы
05.02, 16:37 Ученые: Цветы появились 150 миллионов лет назад
05.02, 16:30 В Самаре в жилом доме взорвался газ
05.02, 16:23 Пользователи в восторге от нового штаба Apple за
05.02, 16:17 Litecoin откроет собственный платёжный сервис
05.02, 16:10 Ученые доказали нашествие "Великой языческой армии" на
05.02, 16:03 Сергей Собянин обещает помочь семье погибшего из-за
05.02, 15:57 Nokia 7 Plus получит 6-дюймовый дисплей и сдвоенную
05.02, 15:50 На Бермудских островах инопланетяне похитили большие
05.02, 15:43 Яндекс.Браузер начал фильтровать рекламу
05.02, 15:37 Ученые: Умеренное употребление алкоголя оказывает
05.02, 15:30 Арктические озера стали причиной увеличения объёма
05.02, 15:23 Mitsubishi Pajero получил юбилейную версию
05.02, 15:17 Ученые: 13 тысяч лет назад Земля пережила огненный
05.02, 15:10 LG прекращает производство смартфонов и уходит с рынка
05.02, 15:03 Ким Кардашьян показала лицо дочери Чикаго