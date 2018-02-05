На Бермудских островах инопланетяне похитили большие запасы рома
Уфологи из Великобритании заявили, что инопланетяне могут оказаться любителями алкоголя. Сообщается, что на днях несколько НЛО похитили на Бермудских островах сбережения рома.
В среду, 7 февраля, международная группа уфологов проведет совещание, чтобы обсудить последние данные высадки представителей инопланетного разума на Землю. Как заявляют охотники за НЛО, гуманоиды часто прилетают на Бермудские острова, чтобы похитить спиртные напитки, в том числе ром.
По словам «охотников за НЛО», с данной территории очень часто пропадают мопеды. Что касается похищения людей, то это происходит только в том случае, когда инопланетяне выпивают слишком много рома.
Ранее исследователи утверждали, что представители инопланетного разума посещать острова по предварительному одобрению правительств США и Великобритании.
В среду, 7 февраля, международная группа уфологов проведет совещание, чтобы обсудить последние данные высадки представителей инопланетного разума на Землю. Как заявляют охотники за НЛО, гуманоиды часто прилетают на Бермудские острова, чтобы похитить спиртные напитки, в том числе ром.
По словам «охотников за НЛО», с данной территории очень часто пропадают мопеды. Что касается похищения людей, то это происходит только в том случае, когда инопланетяне выпивают слишком много рома.
Ранее исследователи утверждали, что представители инопланетного разума посещать острова по предварительному одобрению правительств США и Великобритании.
Автор: Валерия Орлова