Nokia 7 Plus получит 6-дюймовый дисплей и сдвоенную камеру Carl Zeiss

Соотношение сторон экрана новинки составило 18:9, к слову, он занимает практически все место на лицевой части девайса. Nokia 7 Plus обзавелся 8-ядерным чипсетом, тактовая частота которого составила 2 ГГц. Размер ОЗУ – 4 Гб, ПЗУ – 64 Гб.Двойная камера смартфона получила поддержку 2-кратного оптического зума, снимки получаются без потери качества. Также девайс предлагает пользователю включить портретный режим, то есть эффект размытия заднего фона.Что касается корпуса Nokia 7 Plus, то он выполнен из стекла, основную раму сделали из метала, чтобы повысить прочность устройства. На тыльной части расположен сканер отпечатков пальцев.Другая информация о будущей новинке пока отсутствует. Смартфон дебютирует 25 февраля, в первый день открытия выставки MWC 2018. Сообщается, что Nokia 7 Plus поступит в продажу не только в Китае, но и на других рынках. Стоимость аппарата будет оглашена в день презентации.