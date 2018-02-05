Сергей Собянин обещает помочь семье погибшего из-за московского снегопада
Сергей Собянин, мэр Москвы, пообещал помочь семье мужчины, который погиб во время снегопада в столице 4 февраля. Об этом градоначальник сообщил на своем персональном сайте в понедельник.
За прошедшие выходные в городе зафиксированы рекордные осадки, каких не было в Москве за всю историю метеонаблюдений. Погиб 27-летний молодой мужчина. Его ударило током в Головинском районе. Источник в органах сообщил, что упавшее на капот его авто дерево оборвало линии электропередач. Помимо этого, пятерым людям понадобилась помощь.
Мэр Москвы сообщил, что человека не вернешь, но в ближайшее время он финансово поможет оставшейся без кормильца семье. Тем временем в Москве снова на 5 февраля объявлено штормовое предупреждение. За прошлые сутки коммунальщики вывезли с улиц столицы 1,2 миллиона кубических метров снега. Школы разрешили посещать свободно.
За прошедшие выходные в городе зафиксированы рекордные осадки, каких не было в Москве за всю историю метеонаблюдений. Погиб 27-летний молодой мужчина. Его ударило током в Головинском районе. Источник в органах сообщил, что упавшее на капот его авто дерево оборвало линии электропередач. Помимо этого, пятерым людям понадобилась помощь.
Мэр Москвы сообщил, что человека не вернешь, но в ближайшее время он финансово поможет оставшейся без кормильца семье. Тем временем в Москве снова на 5 февраля объявлено штормовое предупреждение. За прошлые сутки коммунальщики вывезли с улиц столицы 1,2 миллиона кубических метров снега. Школы разрешили посещать свободно.
Автор: Вера Антонова