Автомобиль представительского класса “Кортеж” покажут к инаугурации президента
Автомобиль представительского класса с временным названием “Кортеж”, отечественного производства, обещают выпустить в марте, к церемонии инаугурации президента России.
Судя по сообщениям многих средств массовой информации и по заявлению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова – автомобили уже полностью прошли все нужные тесты и испытания. На этой неделе лимузин будет передан для опытной эксплуатации Федеральной службы охраны. До этого публичное представление и показ автомобиля не предусмотрен.
Сообщается также, что в модельном ряду будет четыре класса, такие как: лимузин, седан, внедорожник и минивэн. Машины после выпуска будут доступны и для серийной продажи с приблизительной стоимостью от 7 миллионов рублей. По слухам, уже есть огромное количество интересующихся в приобретении авто бизнесменов, а соцсети переполнены сообщениями о том, что один из прототипов лично тестировал Владимир Путин.
На данный момент многие главы стран с развитой автомобильной промышленностью выбирают автомобили домашнего производства. Президенты Германии, Франции, Италии, США и Японии давно уже предпочитают передвижение на публике в представительских моделях собственного автопрома. В свою очередь президенты России до выпуска модели “Кортеж” ездят на немецких Mercedes Benz.
Судя по сообщениям многих средств массовой информации и по заявлению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова – автомобили уже полностью прошли все нужные тесты и испытания. На этой неделе лимузин будет передан для опытной эксплуатации Федеральной службы охраны. До этого публичное представление и показ автомобиля не предусмотрен.
Сообщается также, что в модельном ряду будет четыре класса, такие как: лимузин, седан, внедорожник и минивэн. Машины после выпуска будут доступны и для серийной продажи с приблизительной стоимостью от 7 миллионов рублей. По слухам, уже есть огромное количество интересующихся в приобретении авто бизнесменов, а соцсети переполнены сообщениями о том, что один из прототипов лично тестировал Владимир Путин.
На данный момент многие главы стран с развитой автомобильной промышленностью выбирают автомобили домашнего производства. Президенты Германии, Франции, Италии, США и Японии давно уже предпочитают передвижение на публике в представительских моделях собственного автопрома. В свою очередь президенты России до выпуска модели “Кортеж” ездят на немецких Mercedes Benz.
Автор: Тригуб Сергей