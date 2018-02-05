Litecoin откроет собственный платёжный сервис
К запуску готовится платежный сервис, который получил название LitePay. По словам экспертов, программа может существенно расширить возможности обладателей криповалюты Litecoin.
О разработке сервиса стало известно в конце декабря прошлого года. Запуск LitePay может состояться на следующей неделе. По словам разработчиков, LitePay вытаскивает Litecoin из киберпространства и переносит в его в реальную жизнь. Так, компании могут принимать криптовалюту в любой точке мира, все транзакции будут очень быстрыми. У британских клиентов появится возможность расплачиваться за услуги и продукты в долларах, без учета дополнительных комиссий.
Litecoin будут поддерживать все крупные браузеры смартфонов и настольных ПК. Криптовалюта сможет использоваться для вывода финансовых средств и произведения оплаты через банкоматы, а также девайсы, совместимые с картами VISA.
О разработке сервиса стало известно в конце декабря прошлого года. Запуск LitePay может состояться на следующей неделе. По словам разработчиков, LitePay вытаскивает Litecoin из киберпространства и переносит в его в реальную жизнь. Так, компании могут принимать криптовалюту в любой точке мира, все транзакции будут очень быстрыми. У британских клиентов появится возможность расплачиваться за услуги и продукты в долларах, без учета дополнительных комиссий.
Litecoin будут поддерживать все крупные браузеры смартфонов и настольных ПК. Криптовалюта сможет использоваться для вывода финансовых средств и произведения оплаты через банкоматы, а также девайсы, совместимые с картами VISA.
Автор: Валерия Орлова