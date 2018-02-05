Пользователи в восторге от нового штаба Apple за £3,5 миллиарда
Пользователей Сети восторгает новый штаб компании Apple, который находится в Калифорнии. На строительство потратили около 3,5 миллиардов фунтов.
Сотрудники Apple уже начали постепенно заселять так называемый «космический корабль». Кампус сначала планировался как детище Стива Джобса. О плане его возвести было сказано еще в 2006 году, но работы все откладывались.
Центральное здание представляет собой 4-этажное строение в форме круга, в котором работают 12 тысяч человек на площади 2,8 миллиона квадратных метров.
Apple Park также имеет фитнесс-центр, безопасные объекты для тайных разработок, комнаты для тестов и так далее. На территории посажены около 9 тысяч деревьев, устойчивых к калифорнийской засухе.
Сотрудники Apple уже начали постепенно заселять так называемый «космический корабль». Кампус сначала планировался как детище Стива Джобса. О плане его возвести было сказано еще в 2006 году, но работы все откладывались.
Центральное здание представляет собой 4-этажное строение в форме круга, в котором работают 12 тысяч человек на площади 2,8 миллиона квадратных метров.
Apple Park также имеет фитнесс-центр, безопасные объекты для тайных разработок, комнаты для тестов и так далее. На территории посажены около 9 тысяч деревьев, устойчивых к калифорнийской засухе.
Автор: Вера Антонова