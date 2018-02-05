В Самаре в жилом доме взорвался газ
В Самаре в жилом доме случился взрыв газа. В инциденте, по предварительной информации, пострадал только один человек. Сведения уточняются.
Взрыв случился в доме номер 50 по Димитрова в Самаре. Причины и обстоятельства инцидента предстоит выяснить. Другой информацией СМИ пока не располагают.
Взрыв случился в доме номер 50 по Димитрова в Самаре. Причины и обстоятельства инцидента предстоит выяснить. Другой информацией СМИ пока не располагают.
Автор: Вера Антонова