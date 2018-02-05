Дана Борисова рассказала, что продает свои шубы, чтобы не жить в нищите
Дана Борисова рассказала, что после возвращения в Москву из Таиланда, где телеведущая проходила реабилитацию, ее материальное положение оставляет желать лучшего. Чтобы не жить в нищите, блондинка даже начала продавать шубы.
Сейчас Борисова проживает в Москве в двухкомнатной квартире, которую снял для нее его друг и коллега Андрей Малахов. По ее словам, со своей старой жилплощади блондинка взяла только чашку и сковородку. Она не хочет, чтобы старые вещи напоминали ей об употреблении наркотических средств.
Сейчас Борисова не работает, журналистам передачи «Ты не поверишь» знаменитость рассказала, что в 41 год осталась без заработка. Чтобы поправить своё финансовое положение, блондинка выставила на продажу самое дорогое, что у нее есть – шубы и недвижимость в элитном жилом комплекте.
Однако на данный момент ничего не пользуется спросом. Стоимость мехов Борисова снизила с 90 тысяч рублей до 40 тысяч. На продажу она выставила даже старый телефон, чтобы аппарат не напоминал ей о старой жизни.
За квартиру Борисова хотела бы получить 30 миллионов рублей, но готова отдать ее и за 25. Соседями телеведущей являются Тимати, Елена Воробей, Гарик Мартиросян, семья Пресняковых, Юрия Началова. На территории жилищного комплекса имеются бассейн, лесная речка, зоопарк, озеро.
Сейчас Борисова проживает в Москве в двухкомнатной квартире, которую снял для нее его друг и коллега Андрей Малахов. По ее словам, со своей старой жилплощади блондинка взяла только чашку и сковородку. Она не хочет, чтобы старые вещи напоминали ей об употреблении наркотических средств.
Сейчас Борисова не работает, журналистам передачи «Ты не поверишь» знаменитость рассказала, что в 41 год осталась без заработка. Чтобы поправить своё финансовое положение, блондинка выставила на продажу самое дорогое, что у нее есть – шубы и недвижимость в элитном жилом комплекте.
Однако на данный момент ничего не пользуется спросом. Стоимость мехов Борисова снизила с 90 тысяч рублей до 40 тысяч. На продажу она выставила даже старый телефон, чтобы аппарат не напоминал ей о старой жизни.
За квартиру Борисова хотела бы получить 30 миллионов рублей, но готова отдать ее и за 25. Соседями телеведущей являются Тимати, Елена Воробей, Гарик Мартиросян, семья Пресняковых, Юрия Началова. На территории жилищного комплекса имеются бассейн, лесная речка, зоопарк, озеро.
Автор: Валерия Орлова