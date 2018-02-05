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Задержали 5 жителей Ангарска прокопавших 125 метров для врезки в нефтепровод
Пятерых уроженцев города Ангарска в Иркутской области поймали с поличным за копанием лаза к нефтепроводу, над которым они трудились, используя исключительно лопаты на протяжении двух лет. «Бандитам» удалось прорыть тоннель длинной в 125 метров.

Задержали 5 жителей Ангарска прокопавших 125 метров для врезки в нефтепровод


Когда до источника «черного золота» оставалось 3 метра, горе-копателей случайно обнаружил работник нефтеперерабатывающего завода. Он как раз ремонтировал нефтепровод, когда наткнулся на лаз в том месте лесополосы, где разместились преступники, чтобы передохнуть и согреться горячим чаем.

Злоумышленники выкопали три входа, прикрывая их щитами, а чтобы отвести от себя подозрения, ходили на «работу» каждые выходные еще с 2015 года.

В ходе обыска квартир подозреваемых были найдены металлические и резиновые трубы для процесса откачивания нефти. По закону Уголовного кодекса Российской Федерации, всем пятерым грозит срок до 6 лет лишения свободы по статье «Кража».

Автор: Богданова Ярослава
Вчера, 16:57
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