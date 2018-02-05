Из-за громкого скандала с деньгами отменили съемки передачи Дмитрия Шепелева
Съемки шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» отменили из-за обвинений во лжи и подлоге. Информация об этом появилась в СМИ накануне.
Александра Рошаль, телевизионный эксперт, обвинила шоу во лжи, ведь создатели из-за ее громкого разоблачения модели не стали выпускать передачу на экран.
На днях планировалось снять новый выпуск «На самом деле. Наши в Лондоне». Это должно было быть разоблачением модели Мариники Смирновой, бывшей жены олигарха Артемьева. СМИ пишут, что за участие она получила бы для начала 400 тысяч рублей. Тем не менее, девушка в последний момент отказалась сниматься, узнав, что ее хотят опозорить на ТВ. «Первый канал» оплатил ей перелеты и проживание в отеле.
Вместе с тем на шоу в качестве эксперта пригласили Рошаль. Она сообщила, что имеет серьезный компромат на Смирнову – проезд на съемки она оплатила себе сама и от оплаты за участие в передаче отказалась, и Рошаль также попросила возместить ей затраты, узнав, что съемки отменены, но этого не произошло.
Александра Рошаль, телевизионный эксперт, обвинила шоу во лжи, ведь создатели из-за ее громкого разоблачения модели не стали выпускать передачу на экран.
На днях планировалось снять новый выпуск «На самом деле. Наши в Лондоне». Это должно было быть разоблачением модели Мариники Смирновой, бывшей жены олигарха Артемьева. СМИ пишут, что за участие она получила бы для начала 400 тысяч рублей. Тем не менее, девушка в последний момент отказалась сниматься, узнав, что ее хотят опозорить на ТВ. «Первый канал» оплатил ей перелеты и проживание в отеле.
Вместе с тем на шоу в качестве эксперта пригласили Рошаль. Она сообщила, что имеет серьезный компромат на Смирнову – проезд на съемки она оплатила себе сама и от оплаты за участие в передаче отказалась, и Рошаль также попросила возместить ей затраты, узнав, что съемки отменены, но этого не произошло.
Автор: Вера Антонова