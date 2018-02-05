В Китае больше 50 машин попали в ДТП
5 февраля в Пекине случилось массовое ДТП с участием более 50 автомобилей. По предварительным данным погибло 4 человека.
Происшествие случилось ранним утром. Сотрудники местной дорожной полиции после получения известия о крупной аварии сразу же прибыли на место.
По данным зарубежных издательств, ДТП случилось из-за непогоды. Как правило, климат южных провинций держится выше нуля, но этой ночью был зафиксирован мороз. Вдобавок шёл снег с дождём, что и создало аварийную ситуацию на дорогах.
По словам пекинских СМИ, были госпитализированы три человека с различными травмами, в данный момент на месте находятся сотрудники аварийных служб. Присутствует дорожно-транспортная полиция и медики. Также властями была организована подача воды и продуктов питания попавшим в ДТП, а также лицам, которые вынуждены стоять в массовых заторах на скоростном шоссе.
Происшествие случилось ранним утром. Сотрудники местной дорожной полиции после получения известия о крупной аварии сразу же прибыли на место.
По данным зарубежных издательств, ДТП случилось из-за непогоды. Как правило, климат южных провинций держится выше нуля, но этой ночью был зафиксирован мороз. Вдобавок шёл снег с дождём, что и создало аварийную ситуацию на дорогах.
По словам пекинских СМИ, были госпитализированы три человека с различными травмами, в данный момент на месте находятся сотрудники аварийных служб. Присутствует дорожно-транспортная полиция и медики. Также властями была организована подача воды и продуктов питания попавшим в ДТП, а также лицам, которые вынуждены стоять в массовых заторах на скоростном шоссе.
Автор: Медведев Сергей