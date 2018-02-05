Мажоры проехались по встречной полосе на набережной в Москве
Социальные сети поразила наглость и дерзость молодых “мажоров”, которые без угрызений совести и несмотря на плохие дорожные условия ехали по встречной полосе на набережной в Москве.
Видео в “Instagram” выложил представитель сообщества “majorka_777_” пользователь с именем “igorek_0063” и написал под видео – “правила созданы для того, чтобы их нарушать”. На видео отчетливо видно как водитель специально и с большой скоростью едет по встречной полосе, не обращая внимания на окружающих. Однако после того как ему на встречу выехал внедорожник “Lexus” и моргнул фарами, камера была спрятана и водитель перестроился на правильную полосу движения.
“majorka_777_” – это сообщество для представителей “золотой молодежи” Москвы, где постоянно выкладываются такого типа видео, посвященные их различным шалостям. После огромного количества критики в комментариях в свой адрес, автор невозмутимо ответил, что пробки не для него, и пусть расширяют дороги для комфортной езды.
Московская Госавтоинспекция пообещала разобраться в данной ситуации, и привлечь водителя к ответственности.
Видео в “Instagram” выложил представитель сообщества “majorka_777_” пользователь с именем “igorek_0063” и написал под видео – “правила созданы для того, чтобы их нарушать”. На видео отчетливо видно как водитель специально и с большой скоростью едет по встречной полосе, не обращая внимания на окружающих. Однако после того как ему на встречу выехал внедорожник “Lexus” и моргнул фарами, камера была спрятана и водитель перестроился на правильную полосу движения.
“majorka_777_” – это сообщество для представителей “золотой молодежи” Москвы, где постоянно выкладываются такого типа видео, посвященные их различным шалостям. После огромного количества критики в комментариях в свой адрес, автор невозмутимо ответил, что пробки не для него, и пусть расширяют дороги для комфортной езды.
Московская Госавтоинспекция пообещала разобраться в данной ситуации, и привлечь водителя к ответственности.
Автор: Тригуб Сергей