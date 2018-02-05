В Дубае парикмахерская красит волосы клиенток с помощью Nutella
В Дубае пасту Nutella в одном из салонов красоты используют для покраски волос девушкам. Таким образом, в ОАЭ нашли еще одно применение сладкой смеси, сообщает зарубежное издание Mirror.
Бьюти-блогер начал использовать Nutella для обработки волос своих клиенток, ранее она применялась для наполнения круассанов, тостов или приготовления начинки для тортов. Все эксперименты осуществлялись в салоне Aded & Samer в Дубае. С помощью пасты волосы клиентки из светлого оттенка превратились в тёмный.
По словам экспертов, карамельный оттенок, полученный таким путем, может продержаться на волосах около двух недель. Кроме этого, шоколадная паста Nutella нисколько не вредит им, а наоборот делает их блестящими. На сегодняшний день соответствующий метод является довольно распространенным.
Бьюти-блогер начал использовать Nutella для обработки волос своих клиенток, ранее она применялась для наполнения круассанов, тостов или приготовления начинки для тортов. Все эксперименты осуществлялись в салоне Aded & Samer в Дубае. С помощью пасты волосы клиентки из светлого оттенка превратились в тёмный.
По словам экспертов, карамельный оттенок, полученный таким путем, может продержаться на волосах около двух недель. Кроме этого, шоколадная паста Nutella нисколько не вредит им, а наоборот делает их блестящими. На сегодняшний день соответствующий метод является довольно распространенным.
Автор: Валерия Орлова