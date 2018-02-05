Роскомнадзор предупредил СМИ о поддельных письмах об удалении данных
СМИ стали получать письма от Роскомнадзора с требованиями удалить противоправную информацию. Эти письма – поддельные, сообщается на сайте ведомства в Интернете.
В Роскомнадзоре говорят, что письма отправляют неизвестные с общедоступных сервисов на бланках, подписываясь несуществующими сотрудниками. В связи с этим в ведомстве попросили СМИ не реагировать на письма, и впредь обращать внимание на электронный адрес. Все адреса Роскомнадзора оканчиваются на @rkn.gov.ru.
К тому же сообщения от ведомства, куда бы они не отправлялись, подписываются подписью в электронном виде.
В Роскомнадзоре говорят, что письма отправляют неизвестные с общедоступных сервисов на бланках, подписываясь несуществующими сотрудниками. В связи с этим в ведомстве попросили СМИ не реагировать на письма, и впредь обращать внимание на электронный адрес. Все адреса Роскомнадзора оканчиваются на @rkn.gov.ru.
К тому же сообщения от ведомства, куда бы они не отправлялись, подписываются подписью в электронном виде.
Автор: Вера Антонова