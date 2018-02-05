В Сети появился второй трейлер фильма «Мир Юрского периода 2»
В Сети появился долгожданный трейлер к кинофильму «Мир Юрского периода -2». Киностудия Universal Pictures решила показать тизерное видео во время финального матча Лиги по американскому футболу. Главные роли кинокартине исполнили Брайс Далас Ховард и Крис Пратт.
Кинолента представляет собой продолжение истории о возрожденных монстрах, которые жили в древности. Героев ленты ждут приключения, а зрителей - острые ощущения. Эти слова являются синонимами к одной из наиболее популярных в истории кинофраншиз. К слову, в нынешнем году исполняется 25 лет с момента выхода первой части «Парка Юрского Периода».
В качестве режиссера сиквела выступил создатель «Невозможно» Хуан Антонио Байона. В фильме также задействованы следующие артисты: Джефф Голдблюм, Тоби Джонс, Даниэлла Пинеда, Джеймс Кромуэлл, Тед Левайн, Джеймс Кромуэлл, Джастис Смит. Продюсерами «Мир Юрского периода -2» стали Фрэнк Маршалл, Белен Атьенс, Патрик Краули.
В России картина выйдет в прокат 7 июня нынешнего года.
Кинолента представляет собой продолжение истории о возрожденных монстрах, которые жили в древности. Героев ленты ждут приключения, а зрителей - острые ощущения. Эти слова являются синонимами к одной из наиболее популярных в истории кинофраншиз. К слову, в нынешнем году исполняется 25 лет с момента выхода первой части «Парка Юрского Периода».
В качестве режиссера сиквела выступил создатель «Невозможно» Хуан Антонио Байона. В фильме также задействованы следующие артисты: Джефф Голдблюм, Тоби Джонс, Даниэлла Пинеда, Джеймс Кромуэлл, Тед Левайн, Джеймс Кромуэлл, Джастис Смит. Продюсерами «Мир Юрского периода -2» стали Фрэнк Маршалл, Белен Атьенс, Патрик Краули.
В России картина выйдет в прокат 7 июня нынешнего года.
Автор: Валерия Орлова