Принтеры HP начнут общаться с голосовыми помощниками
Сотрудники компании НР сообщили о том, что некоторые фирмы из производства, предназначенные для потребительского рынка, смогут взаимодействовать с голосовыми помощниками. Речь идет о печатных устройствах, наделенных возможностью подключения к Сети.
Как объяснили в НР, юзеры будут отдавать принтерам команды посредством смарт-динамика, установленного дома. Производитель говорит о таких системах: Google Assistant, Amazon Alexa и Microsoft Cortana.
Поговорив с ассистентом, пользователи могут попросить принтер напечатать календарь или же список дел. Кроме этого, устройства в соответствии с командой распечатают раскраски для ребенка или же лист разлинованной бумаги. Планируется, что в дальнейшем функционал будет только расширяться.
Отмечается, что мировой рынок смарт-динамиков показывает рост. По оценкам аналитиков, в третьем квартале прошлого года удалось продать 7,4 миллиона интеллектуальных колонок, наделенных голосовым ассистентом.
Как объяснили в НР, юзеры будут отдавать принтерам команды посредством смарт-динамика, установленного дома. Производитель говорит о таких системах: Google Assistant, Amazon Alexa и Microsoft Cortana.
Поговорив с ассистентом, пользователи могут попросить принтер напечатать календарь или же список дел. Кроме этого, устройства в соответствии с командой распечатают раскраски для ребенка или же лист разлинованной бумаги. Планируется, что в дальнейшем функционал будет только расширяться.
Отмечается, что мировой рынок смарт-динамиков показывает рост. По оценкам аналитиков, в третьем квартале прошлого года удалось продать 7,4 миллиона интеллектуальных колонок, наделенных голосовым ассистентом.
Автор: Валерия Орлова