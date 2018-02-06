Лидер проката фильм "Селфи" собрал на выходных 120 млн рублей
Лидером по кассовым сборам в российских кинотеатрах на прошедших выходных стала отечественная картина «Селфи». Фильму удалось собрать 120 млн рублей.
Прошедший уик-энд был вообще слабым на собираемые фильмами кассы. Планируемые сборы от "Селфи" были на уровне 150 млн руб.. Вторую строчку занял фильм о легендарной советской сборной по баскетболу «Движение вверх», в достижении – 113 млн руб., общая сумма, собранная картиной - рекордные 2,8 млрд руб, что равносильно прокату «Аватара». Третья позиция за американской картиной «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», которая имеет в своей копилке, после проката в странах быв. СССР, 110 млн руб., общая касса – 427 млн руб.. Дальше идет норвежский комедийный фильм «Короче», который на первом выходе смог собрать 13 млн руб..
Триллер "Селфи" повествует о писателе, который находится в профессиональном кризисе. Его жизнь круто меняет появившейся двойник.
Прошедший уик-энд был вообще слабым на собираемые фильмами кассы. Планируемые сборы от "Селфи" были на уровне 150 млн руб.. Вторую строчку занял фильм о легендарной советской сборной по баскетболу «Движение вверх», в достижении – 113 млн руб., общая сумма, собранная картиной - рекордные 2,8 млрд руб, что равносильно прокату «Аватара». Третья позиция за американской картиной «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», которая имеет в своей копилке, после проката в странах быв. СССР, 110 млн руб., общая касса – 427 млн руб.. Дальше идет норвежский комедийный фильм «Короче», который на первом выходе смог собрать 13 млн руб..
Триллер "Селфи" повествует о писателе, который находится в профессиональном кризисе. Его жизнь круто меняет появившейся двойник.
Автор: Северов Андрей