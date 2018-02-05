Второй сезон сериала «Мир Дикого запада» выйдет в апреле
Продолжение сериала «Мир Дикого Запада» стоит ждать в апреле. Об этом стало известно из вышедшего сегодня анонса второго сезона.
Второй сезон сериала «Мир Дикого Запада» под названием «Восстание машин» будет показан в конце апреля телеканалом HBO. Российскому телезрителю сериал будет транслировать «Амедиатека».
«Мир Дикого Запада» — вестерн с научно-фантастической подоплёкой. Успех начального сезона выдался невероятным, ведь он смог обогнать по отзывам и просмотрам картину "Настоящий детектив".
Второй сезон сериала «Мир Дикого Запада» под названием «Восстание машин» будет показан в конце апреля телеканалом HBO. Российскому телезрителю сериал будет транслировать «Амедиатека».
«Мир Дикого Запада» — вестерн с научно-фантастической подоплёкой. Успех начального сезона выдался невероятным, ведь он смог обогнать по отзывам и просмотрам картину "Настоящий детектив".
Автор: Медведев Сергей