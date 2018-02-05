В мае 2018 года Госдума намерена принять законопроект о криптовалюте
Уже в мае 2018 года Госдума России примет закон о криптовалютах. Информацией поделился председатель комитета по фискальному рынку Анатолий Аксаков на фоне Недели российского бизнеса.
Политик учел разногласия между Центробанком и Минфином по поводу управления «электронными финансами». Поэтому напечатаны пара законопроектов, осталось прийти к согласию.
Анатолий Аксаков намерен утвердить закон на протяжении первых трех месяцев 2018 года и не затягивать до лета. Это выполняется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.
Политик учел разногласия между Центробанком и Минфином по поводу управления «электронными финансами». Поэтому напечатаны пара законопроектов, осталось прийти к согласию.
Анатолий Аксаков намерен утвердить закон на протяжении первых трех месяцев 2018 года и не затягивать до лета. Это выполняется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.
Автор: Богданова Ярослава