Утерянный спутник NASA предоставил ключевые исследования полярных сияний
Эксперты ведомства NASA нашли сигнал утерянного ранее спутника Image, который не выходил на контакт с 2005 года. Оказалось, у него собралось достаточно информации о полярном сиянии.
Спутник был замечен недавно. 30 января ученые подтвердили, что это именно Image, связь с которым давно была утеряна. За шесть лет аппарат смог собрать сведения и обеспечить надежные исследования пространства вокруг Земли, которые до сих пор досконально не изучены.
Собранная информация привела к 40 новым открытиям, касающимся магнитосферы Земли и плазмасфере. К тому же Imagine, созданный NASA, каждый две минуты делал масштабные изображения. Ученым это помогло составить целый фильм о взаимодействии заряженных частиц в околоземном пространстве, включая авроры и полярные сияния.
Параллельно американское космическое агентство осуществляет миссию Magnetospheric Multiscale, запущенную в марте 2015, которая сейчас успешно находится на орбите.
Спутник был замечен недавно. 30 января ученые подтвердили, что это именно Image, связь с которым давно была утеряна. За шесть лет аппарат смог собрать сведения и обеспечить надежные исследования пространства вокруг Земли, которые до сих пор досконально не изучены.
Собранная информация привела к 40 новым открытиям, касающимся магнитосферы Земли и плазмасфере. К тому же Imagine, созданный NASA, каждый две минуты делал масштабные изображения. Ученым это помогло составить целый фильм о взаимодействии заряженных частиц в околоземном пространстве, включая авроры и полярные сияния.
Параллельно американское космическое агентство осуществляет миссию Magnetospheric Multiscale, запущенную в марте 2015, которая сейчас успешно находится на орбите.
Автор: Вера Антонова