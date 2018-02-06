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Пропавшего брата голливудской звезды Ким Кэттролл найдено мертвым
Брат известной голливудской актрисы Ким Кэттролл, который считался пропавшим без вести, недавно был найден мертвым.

Пропавшего брата голливудской звезды Ким Кэттролл найдено мертвым


Ким Кэттролл известна по таким фильмам как – “Полицейская академия”, “Коломбо: Как совершить убийство” и “Секс в большом городе”, она сообщила о пропаже своего родного брата, по разным сведениям 30 января или 2 февраля. Судя по информации телеканала ABC – Кристофер Кэттролл был найден канадской королевской конной полицией в доме, находящемся в сельской местности небольшого городка Лакомб, 3 февраля под утро. Следов взлома или кражи не было обнаружено, напротив актриса заверила, что ее брат не имел врагов и недоброжелателей. Следователи по этому делу сообщили, что в его смерти нет ничего подозрительного, а тело отправили на экспертизу.

Актриса в “Instagram” поблагодарила всех своих поклонников и неравнодушных к произошедшему, но подробностей смерти брата раскрывать не стала, наоборот попросила оставить в покое ее семью в это очень трудное время.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 01:58
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