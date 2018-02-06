Пропавшего брата голливудской звезды Ким Кэттролл найдено мертвым
Брат известной голливудской актрисы Ким Кэттролл, который считался пропавшим без вести, недавно был найден мертвым.
Ким Кэттролл известна по таким фильмам как – “Полицейская академия”, “Коломбо: Как совершить убийство” и “Секс в большом городе”, она сообщила о пропаже своего родного брата, по разным сведениям 30 января или 2 февраля. Судя по информации телеканала ABC – Кристофер Кэттролл был найден канадской королевской конной полицией в доме, находящемся в сельской местности небольшого городка Лакомб, 3 февраля под утро. Следов взлома или кражи не было обнаружено, напротив актриса заверила, что ее брат не имел врагов и недоброжелателей. Следователи по этому делу сообщили, что в его смерти нет ничего подозрительного, а тело отправили на экспертизу.
Актриса в “Instagram” поблагодарила всех своих поклонников и неравнодушных к произошедшему, но подробностей смерти брата раскрывать не стала, наоборот попросила оставить в покое ее семью в это очень трудное время.
Ким Кэттролл известна по таким фильмам как – “Полицейская академия”, “Коломбо: Как совершить убийство” и “Секс в большом городе”, она сообщила о пропаже своего родного брата, по разным сведениям 30 января или 2 февраля. Судя по информации телеканала ABC – Кристофер Кэттролл был найден канадской королевской конной полицией в доме, находящемся в сельской местности небольшого городка Лакомб, 3 февраля под утро. Следов взлома или кражи не было обнаружено, напротив актриса заверила, что ее брат не имел врагов и недоброжелателей. Следователи по этому делу сообщили, что в его смерти нет ничего подозрительного, а тело отправили на экспертизу.
Актриса в “Instagram” поблагодарила всех своих поклонников и неравнодушных к произошедшему, но подробностей смерти брата раскрывать не стала, наоборот попросила оставить в покое ее семью в это очень трудное время.
Автор: Тригуб Сергей