Власти Москвы отказались вводить бесплатные парковки из-за снегопада
В Москве местные власти не будут бесплатно предоставлять услуги парковки из-за огромного количества выпавшего в городе снега. Об этом представителям СМИ рассказали в пресс-службе ГКУ АМПП.
Ранее мэру Москвы Сергею Собянину было в письменно виде направлено предложение об отмене оплаты за парковочные места в столице РФ в связи с обильным снегопадом, затруднившим движение автотранспорта по дорогам общего пользования. В правительстве отметили, что эти мероприятия не имеют никакого смысла, если принимать во внимание огромное количество снега, который необходимо быстро убрать.
В столичном регионе со вчерашнего дня действует штормовое предупреждение из-за снегопада и сильного ветра. В Московской области метель спровоцировал перебои с подачей электроэнергии в 18-ти муниципалитетах. В столице РФ в результате падения дерева и обрыва ЛЭП погиб один человек, пятеро травмированы.
Ранее мэру Москвы Сергею Собянину было в письменно виде направлено предложение об отмене оплаты за парковочные места в столице РФ в связи с обильным снегопадом, затруднившим движение автотранспорта по дорогам общего пользования. В правительстве отметили, что эти мероприятия не имеют никакого смысла, если принимать во внимание огромное количество снега, который необходимо быстро убрать.
В столичном регионе со вчерашнего дня действует штормовое предупреждение из-за снегопада и сильного ветра. В Московской области метель спровоцировал перебои с подачей электроэнергии в 18-ти муниципалитетах. В столице РФ в результате падения дерева и обрыва ЛЭП погиб один человек, пятеро травмированы.
Автор: Валерия Орлова