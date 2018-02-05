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exclusive / Общество

Власти Москвы отказались вводить бесплатные парковки из-за снегопада
В Москве местные власти не будут бесплатно предоставлять услуги парковки из-за огромного количества выпавшего в городе снега. Об этом представителям СМИ рассказали в пресс-службе ГКУ АМПП.

Власти Москвы отказались вводить бесплатные парковки из-за снегопада


Ранее мэру Москвы Сергею Собянину было в письменно виде направлено предложение об отмене оплаты за парковочные места в столице РФ в связи с обильным снегопадом, затруднившим движение автотранспорта по дорогам общего пользования. В правительстве отметили, что эти мероприятия не имеют никакого смысла, если принимать во внимание огромное количество снега, который необходимо быстро убрать.

В столичном регионе со вчерашнего дня действует штормовое предупреждение из-за снегопада и сильного ветра. В Московской области метель спровоцировал перебои с подачей электроэнергии в 18-ти муниципалитетах. В столице РФ в результате падения дерева и обрыва ЛЭП погиб один человек, пятеро травмированы.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 18:47
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