Сотрудники ГИБДД задержали актера-нарушителя Алексея Панина
Сотрудники ГИБДД в Москве задержали актера-нарушителя Алексея Панина. Об этом сообщил осведомленный в ситуации источник.
Авто, принадлежащее актеру, остановили на седьмом километре МКАДа. По имеющимся сведениям, за Паниным 248 правонарушений, и все они зафиксированы на фото или видео. В связи с этим имеются основания к привлечению знаменитости к админответственности, считают в полиции.
К тому же Панин уже заработал штрафов более, чем на 40 тысяч рублей. Разбирательство по этому поводу продолжается.
Авто, принадлежащее актеру, остановили на седьмом километре МКАДа. По имеющимся сведениям, за Паниным 248 правонарушений, и все они зафиксированы на фото или видео. В связи с этим имеются основания к привлечению знаменитости к админответственности, считают в полиции.
К тому же Панин уже заработал штрафов более, чем на 40 тысяч рублей. Разбирательство по этому поводу продолжается.
Автор: Вера Антонова