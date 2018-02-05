Галкин не понимает, почему Садальский негативно высказывается о нем
Известный телеведущий и пародист Максим Галкин, спросил у подписчиков их мнение по поводу неприязни к его персоне Станислава Садальского. В своём профиле в социальной сети Instagram шоумен обнародовал серию подборок заголовков СМИ на тему высказывания заслуженного артиста РСФРС по отношению к нему.
«Если полистаете - увидите только часть выводов, к которым он пришёл в разные годы в свободное от служения Мельпомене время», - говорится в посте Галкина.
По словам супруга Аллы Пугачевой, он всегда старался с уважением относиться к тем актерским работам Садальского, которые ему довелось смотреть. Отмечается, что знаменитости никогда не общались близко, только один раз телеведущий и актер пересекались на съёмках.
Судя по публикациям в СМИ, Галкин еще 10 лет назад понял, что приходится Садальскому не по душе. Однако последний продолжает негативно высказываться о шоумене.
"Как вы считаете, в чём причина такой многолетней настойчивости? Может, вы мне скажете?" – спросил Галкин у фолловеров. Те, в свою очередь, отметили, что Садальский просто завидует популярности и востребованности телеведущего.
«Если полистаете - увидите только часть выводов, к которым он пришёл в разные годы в свободное от служения Мельпомене время», - говорится в посте Галкина.
По словам супруга Аллы Пугачевой, он всегда старался с уважением относиться к тем актерским работам Садальского, которые ему довелось смотреть. Отмечается, что знаменитости никогда не общались близко, только один раз телеведущий и актер пересекались на съёмках.
Судя по публикациям в СМИ, Галкин еще 10 лет назад понял, что приходится Садальскому не по душе. Однако последний продолжает негативно высказываться о шоумене.
"Как вы считаете, в чём причина такой многолетней настойчивости? Может, вы мне скажете?" – спросил Галкин у фолловеров. Те, в свою очередь, отметили, что Садальский просто завидует популярности и востребованности телеведущего.
Автор: Валерия Орлова