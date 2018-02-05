Археологи обнаружили «черновик» Стоунхенджа
Археологам удалось обнаружить на территории небольшого британского городка Ларкхилл древнее сооружение. Отмечается, что данный населенный пункт находится в 2,5 километрах от Стоунхенджа. Обнаруженные ямы практически полностью копируют расположение каменных столбов известного памятника.
По словам ученых, Стоунхендж был построен в четвертом тысячелетии до нашей эры. Именно в этот период началось возведение главного рва и валов. Что касается каменных сооружений, то они датируются XXVI веком до нашей эры.
В ходе проведения последних раскопок археологи обнаружили девять столбовых ям, которые расположены по кругу. Их размер и расстояние между друг другом научные сотрудники не указывают.
Как предположили археологи, строительные сооружения, находящиеся в Ларкхилле, могли быть своеобразным «черновиком» Стоунхэнджа. Считается, что камни, которые использовались для возведения сооружения, доставлялись с уэльских каменоломен. Последние находились в 200 км от памятника.
По словам ученых, Стоунхендж был построен в четвертом тысячелетии до нашей эры. Именно в этот период началось возведение главного рва и валов. Что касается каменных сооружений, то они датируются XXVI веком до нашей эры.
В ходе проведения последних раскопок археологи обнаружили девять столбовых ям, которые расположены по кругу. Их размер и расстояние между друг другом научные сотрудники не указывают.
Как предположили археологи, строительные сооружения, находящиеся в Ларкхилле, могли быть своеобразным «черновиком» Стоунхэнджа. Считается, что камни, которые использовались для возведения сооружения, доставлялись с уэльских каменоломен. Последние находились в 200 км от памятника.
Автор: Валерия Орлова