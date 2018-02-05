Профильный комитет Госдумы поддержал закон президента о повышении МРОТ
В Госдуме поддержали президентский закон, касающийся повышения МРОТ. Согласно документу, минимальная зарплата составит 11 163 рубля.
Комитет Госдумы по соцполитике, делам ветеранов и труду одобрительно высказалась о законопроекте, инициированном президентом страны Владимиром Путиным. Первое чтение запланировано на 7 февраля.
Согласно документу, минимальная зарплата будет установлена в размере 11 163 рубля, при этом реализация закона должна затронуть 3 миллиона человека. Ранее Владимир Владимирович Путин, инициатор закона, сообщил, что его планируется начать осуществлять с 1 мая 2018.
Комитет Госдумы по соцполитике, делам ветеранов и труду одобрительно высказалась о законопроекте, инициированном президентом страны Владимиром Путиным. Первое чтение запланировано на 7 февраля.
Согласно документу, минимальная зарплата будет установлена в размере 11 163 рубля, при этом реализация закона должна затронуть 3 миллиона человека. Ранее Владимир Владимирович Путин, инициатор закона, сообщил, что его планируется начать осуществлять с 1 мая 2018.
Автор: Вера Антонова