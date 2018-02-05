Зависимость Google от Apple все сильнее увеличивается
В прошлом году доходы Google от просмотров рекламы, на устройствах, работающих на операционной системе Apple iOS, составили более 8 миллиардов долларов.
Общий доход Google составил более 60 миллиардов долларов, причем больше 20% приходится на мобильную рекламу. Сама по себе компания очень прибыльная, но особенно ценится ранее заключенная сделка с представителями Apple, в которой обусловлено, что в браузере Safari поисковой системой по умолчанию будет Google. В 2013 году за это были заплачены около миллиарда долларов, а в 2017 это обошлось в более чем 3 миллиарда. Однако, по мнению многих авторитетных специалистов, все это может прекратиться в тот момент, когда специалисты из Apple разработают свою поисковую систему. На многих форумах уже даже ведутся обсуждения – когда это случится и как будет выглядеть. Совсем недавно компания призналась в существовании робота-поисковика AppleBot, который используется в программах Siri и Spotlight.
Представители компании Google заявляют об отличных взаимоотношениях с компанией Apple и готовы на многое, чтобы их партнерство не заканчивалось. Стоит упомянуть, что Apple имеет статус самой дорогой компании в мире.
Общий доход Google составил более 60 миллиардов долларов, причем больше 20% приходится на мобильную рекламу. Сама по себе компания очень прибыльная, но особенно ценится ранее заключенная сделка с представителями Apple, в которой обусловлено, что в браузере Safari поисковой системой по умолчанию будет Google. В 2013 году за это были заплачены около миллиарда долларов, а в 2017 это обошлось в более чем 3 миллиарда. Однако, по мнению многих авторитетных специалистов, все это может прекратиться в тот момент, когда специалисты из Apple разработают свою поисковую систему. На многих форумах уже даже ведутся обсуждения – когда это случится и как будет выглядеть. Совсем недавно компания призналась в существовании робота-поисковика AppleBot, который используется в программах Siri и Spotlight.
Представители компании Google заявляют об отличных взаимоотношениях с компанией Apple и готовы на многое, чтобы их партнерство не заканчивалось. Стоит упомянуть, что Apple имеет статус самой дорогой компании в мире.
Автор: Тригуб Сергей