Роспотребнадзор: сезон гриппа продлится до середины апреля, 50% населения привито
Анна Попова, которая возглавляет Роспотребнадзор, сообщила, что в этом году сезонный грипп необычно задержится до конца первой половины апреля. По ее словам, сейчас привито 50 % жителей России.
Анна Попова пояснила, что большого всплеска заболеваемости не будет из-за значительного процента населения, сделавшего прививки. В 2017 году Россия прошла эпидемический сезон гораздо лучше многих стран ЕС. В этом году показатели улучшатся, так как центральные власти выделили достаточно средств для проведения иммунизации 40 % населения. Кроме этой значительной суммы, свою лепту внесли бюджеты разных уровней, а также работодатели, совместные усилия дали результат, и 50 % населения получили прививки от гриппа.
В этот сезон активны штаммы гриппа H3N2, B, а также H1N1. Имеющиеся вакцины полностью соответствуют активным штаммам.
Анна Попова пояснила, что большого всплеска заболеваемости не будет из-за значительного процента населения, сделавшего прививки. В 2017 году Россия прошла эпидемический сезон гораздо лучше многих стран ЕС. В этом году показатели улучшатся, так как центральные власти выделили достаточно средств для проведения иммунизации 40 % населения. Кроме этой значительной суммы, свою лепту внесли бюджеты разных уровней, а также работодатели, совместные усилия дали результат, и 50 % населения получили прививки от гриппа.
В этот сезон активны штаммы гриппа H3N2, B, а также H1N1. Имеющиеся вакцины полностью соответствуют активным штаммам.
Автор: Северов Андрей