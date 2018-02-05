Самый маленький Ford после обновления стал «вседорожником»
Одна из крупных американских автомобильных компаний "Ford" презентовала очередную обновку своего самого маленького авто Ford Ka+.
Как сообщают зарубежные СМИ, популярная модель получила обновлённый полуторалитровый двигатель, и стала похожа на «внедорожник» Active.
Особенностью хэтчбека Ford Ka+ стала пересобранная оптика, ставшая ещё больше и агрессивнее. Помимо этого новая модель оснащена решёткой для радиатора с хромированными вставками и украшенной светодиодными огнями.
Также Ford Ka+ Active имеет переделанную подвеску, усиленный стабилизатор и обновлённые рейлинги на крыше.
Как сообщают зарубежные СМИ, популярная модель получила обновлённый полуторалитровый двигатель, и стала похожа на «внедорожник» Active.
Особенностью хэтчбека Ford Ka+ стала пересобранная оптика, ставшая ещё больше и агрессивнее. Помимо этого новая модель оснащена решёткой для радиатора с хромированными вставками и украшенной светодиодными огнями.
Также Ford Ka+ Active имеет переделанную подвеску, усиленный стабилизатор и обновлённые рейлинги на крыше.
Автор: Медведев Сергей