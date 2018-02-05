Касперский объяснил, как киберпреступники майнят через пользователей YouTube
Мошенники на просторах интернета нашли способ добывать криптовалюту, путем встраивания рекламных блоков в видеоролики с YouTube. По итогам таких манипуляций, майнерами оказываются граждане, которые смотрят «видео-приколы» или любимый сериал даже не подозревая, что бескорыстно обогащают киберпреступников.
Поэтому чем продолжительнее работа за компьютером, тем больше произведется «цифровых денег». Высокий уровень доверия к подобным как YouTube сайтам позволяет пользователю расслабиться и списывать «торможение», запущенного видеоролика, на плохую связь или большое количество открытых программ. Но не заставит усомниться в безопасности видеохостинга.
В связи с этим - не оправданно-высокое потребление электроэнергии, плохая работа используемых программ. Таким образом, компьютер изнашивается быстрее, в то время как киберворы зарабатывают на обычных пользователях.
Поэтому чем продолжительнее работа за компьютером, тем больше произведется «цифровых денег». Высокий уровень доверия к подобным как YouTube сайтам позволяет пользователю расслабиться и списывать «торможение», запущенного видеоролика, на плохую связь или большое количество открытых программ. Но не заставит усомниться в безопасности видеохостинга.
В связи с этим - не оправданно-высокое потребление электроэнергии, плохая работа используемых программ. Таким образом, компьютер изнашивается быстрее, в то время как киберворы зарабатывают на обычных пользователях.
Автор: Богданова Ярослава