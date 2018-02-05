Французским водителям запретили пользоваться телефонами в стоящем авто
Во Франции введен запрет на пользование смартфонами водителями даже в остановленном авто. Запрет распространяется на ситуации, когда машина стоит на обочине или на аварийной сигнализации.
Эксперты говорят, что французских водителей со смартфонами фактически в любой момент могут арестовать, кроме случаев, когда транспортное средство припарковано на специальной площадке или стоит на подъездной дороге. Если правила будут нарушены, автомобилиста оштрафуют на 135 евро и добавят в водительскую лицензию на 3 года 3 штрафных балла.
Новый закон приняли недавно после того, как в 2017 году автомобилист пытался в суде обжаловать выданный ему штраф за использование смартфона на круговом перекрестке с включенной аварийкой. При этом санкции не затрагивают тех, кто пользуется комплектами громкой связи в своем авто.
Эксперты говорят, что французских водителей со смартфонами фактически в любой момент могут арестовать, кроме случаев, когда транспортное средство припарковано на специальной площадке или стоит на подъездной дороге. Если правила будут нарушены, автомобилиста оштрафуют на 135 евро и добавят в водительскую лицензию на 3 года 3 штрафных балла.
Новый закон приняли недавно после того, как в 2017 году автомобилист пытался в суде обжаловать выданный ему штраф за использование смартфона на круговом перекрестке с включенной аварийкой. При этом санкции не затрагивают тех, кто пользуется комплектами громкой связи в своем авто.
Автор: Вера Антонова