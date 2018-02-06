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Хэтчбек Ford Ka+ получил обновление и вседорожную версию Ka+ Active
Автокомпания Ford презентовала рестайлиговую версию своей самой маленькой модели Ка+. Обновленный хэтчбек обзавелся дизельным мотором и вседорожной вариацией Active.

Хэтчбек Ford Ka+ получил обновление и вседорожную версию Ka+ Active


Автомобиль отличается от предшественника увеличенными фарами, видоизмененной решеткой радиатора, получившей хромированную облицовку, модернизированной передней панелью.

Вариант Active получил защиту нижней части кузова, выполненную из пластика, увеличенный стабилизатор, более широкую колею. Что касается дорожного просвета, то он вырос на 23 мм. Также специалисты компании Ford использовали электронный усилитель руля, усовершенствованную систему предотвращения переворачивания транспортного средства, перенастроенные амортизаторы.

Под капотом Ford Ka+ Active производитель расположил дизельный силовой агрегат на 1,5 литра, способный генерировать 95 лошадиных сил при 215 Нм крутящего момента. Бензиновая линейка движков представлена 1,2-литровым мотором, созданным на основе двигателя модели Fiesta. Этот силовой агрегат доступен в двух вариантах мощности – 70 и 85 л.с. Все двигатели осуществляют работы в паре с 5-диапазонной МКПП.

Хэтчбек дебютирует в рамках Женевского автосалона в начале марта нынешнего года. Его европейские продажи должны начаться до конца года. На рынке Великобритании автомобиль будет стоить около 11 тысяч фунтов стерлингов (860 тысяч рублей).

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 08:05
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