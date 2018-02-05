АвтоВАЗ получил патент на новую версию Lada Xray
Пару лет назад АвтоВАЗ презентовал свою обновлённую модель LADA Xray Sport, и уже сейчас в патентном бюро РФ появились записи относительно официальной регистрации дизайна.
Сведения относительно этого патента промышленного образца не указывают название легкового автомобиля. Невооруженным взглядом можно увидеть, что никаких различий нет, за исключением одного. И оно заключаются лишь в отсутствии антенны у запатентованного вида. По всем остальным критериям дизайны одинаковы. Из официальных источников стало известно, что оснащается новая модель мотором объемом 1,8 литра.
Сведения относительно этого патента промышленного образца не указывают название легкового автомобиля. Невооруженным взглядом можно увидеть, что никаких различий нет, за исключением одного. И оно заключаются лишь в отсутствии антенны у запатентованного вида. По всем остальным критериям дизайны одинаковы. Из официальных источников стало известно, что оснащается новая модель мотором объемом 1,8 литра.
Автор: Медведев Сергей