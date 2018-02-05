Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.50 USD 56.63
Курс валют на 06.02.2018
exclusive / Авто

АвтоВАЗ получил патент на новую версию Lada Xray
Пару лет назад АвтоВАЗ презентовал свою обновлённую модель LADA Xray Sport, и уже сейчас в патентном бюро РФ появились записи относительно официальной регистрации дизайна.


АвтоВАЗ получил патент на новую версию Lada Xray


Сведения относительно этого патента промышленного образца не указывают название легкового автомобиля. Невооруженным взглядом можно увидеть, что никаких различий нет, за исключением одного. И оно заключаются лишь в отсутствии антенны у запатентованного вида. По всем остальным критериям дизайны одинаковы. Из официальных источников стало известно, что оснащается новая модель мотором объемом 1,8 литра.

Автор: Медведев Сергей
Вчера, 23:01
Читайте также
В Минобороны США не смогли отчитаться о расходах
НМГ и Sony Pictures Television создали совместное
Зоозащитники Великобритании начали активную
Профильный комитет Госдумы поддержал закон
В мае 2018 года Госдума намерена принять
Власти Москвы опровергли сведения об участии
Роскомнадзор предупредил СМИ о поддельных письмах
Власти Москвы отказались вводить бесплатные
В Дубае парикмахерская красит волосы клиенток с
Сергей Собянин обещает помочь семье погибшего
Гройсман объяснил последнее место Украины в
Погибшего в Сирии пилота представили к званию
Добавление комментария
Последние новости
06.02, 05:30 Бой YouTube-блогеров Джо Веллер и KSI собрал более 20
06.02, 04:30 В Минобороны США не смогли отчитаться о расходах на
06.02, 03:59 НМГ и Sony Pictures Television создали совместное
06.02, 03:31 Минкультуры Республики Беларусь разрешило показ в
06.02, 03:00 Инсайдер: Атомными подлодками Китая будет управлять
06.02, 02:31 В студии «Пусть говорят» встретились две экс-супруги
06.02, 01:58 Пропавшего брата голливудской звезды Ким Кэттролл
06.02, 01:31 В Apple намерены отказаться от чипов Qualcomm и
06.02, 01:01 Телезрители устали от Максима Галкина и просят убрать
06.02, 00:59 Лидер проката фильм "Селфи" собрал на выходных 120 млн
06.02, 00:30 Учёные обнаружили «семью» планет с воздухом и водой
05.02, 23:59 Принтеры HP начнут общаться с голосовыми помощниками
05.02, 23:40 Дочерние компании Росатома будут изучать кориум
05.02, 23:01 АвтоВАЗ получил патент на новую версию Lada Xray
05.02, 22:40 Зоозащитники Великобритании начали активную борьбу за
05.02, 22:20 Instagram: Беременная Елена Исинбаева поразила
05.02, 22:02 К столетию Красной армии Caviar презентовала iPhone X в
05.02, 21:41 За январь создателями шутера PlayerUnknown’s
05.02, 21:23 Дмитрий Шепелев заинтриговал поклонников снимком в
05.02, 21:05 Из-за громкого скандала с деньгами отменили съемки