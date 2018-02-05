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exclusive / Технологии

Samsung Galaxy S8 получит новое обновление Android 8.0 Oreo в конце февраля
Компания Samsung отложила выход операционной системы Android 8.0 Oreo для своего флагмана S8 еще на месяц, что возмутило многих пользователей данного устройства во всем мире.

Samsung Galaxy S8 получит новое обновление Android 8.0 Oreo в конце февраля


Однако это стабильная практика для корейцев, и для линейки S, они никогда не спешили с обновлением новых версий Android, а наоборот, устанавливали новые операционные системы через 3-5 месяцев от их официального выхода.

Несмотря на все слухи, представители компании заявили про бета-тестирование новой версии, с вполне рабочей версией доступной для загрузки. Правда доступ к этой версии есть лишь у жителей Южной Кореи, Великобритании и США, и работает она через фирменный интерфейс Experience. Для участия в программе нужен Samsung Account и устройство подключенное к сетям T-Mobile или Sprint.

Операционная система Android 8.0 названная в честь печенья Oreo, выпущена в конце лета 2017 года и сразу установлена в устройства Nexus и Sony Xperia. Компания Nokia заявила, что в свои будущие устройства также будет устанавливать данную операционную систему, отказавшись от Windows Mobile. В новом Android 8.0 оптимизирована и ускорена загрузка системы, улучшена система энергосбережения и доработаны многие мелкие недостатки прошлых версий.

Автор: Тригуб Сергей
Вчера, 19:43
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