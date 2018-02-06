НМГ и Sony Pictures Television создали совместное предприятие в России
Представители Sony Pictures Television и сотрудники Национальной Медиа Группы (НМГ) заявили о начале взаимного сотрудничества. Сообщается, что НМГ купила 80% компании, которая отвечает за вещание пакета платных телеканалов Sony на территории России.
По словам экспертов, партнерство с мировым игроком рынка способствует расширению присутствия НМГ в сфере платного телевидения. Sony Pictures представляет собой крупный мейджор, а это открывает возможности для сотрудничества и в иных областях. Заключенные сделки предполагают, что на каналах Sony Sci-Fi, Sony Turbo и Sony Entertainment Channel будет размещена реклама.
Sony Pictures Television Networks отвечает за управления развлекательными ТВ-каналами. Что касается охвата аудитории, то он составляет практически 2 миллиарда телезрителей. Контент для каналов создается компаний Sony Pictures, а также приобретается у иных производителей.
По словам экспертов, партнерство с мировым игроком рынка способствует расширению присутствия НМГ в сфере платного телевидения. Sony Pictures представляет собой крупный мейджор, а это открывает возможности для сотрудничества и в иных областях. Заключенные сделки предполагают, что на каналах Sony Sci-Fi, Sony Turbo и Sony Entertainment Channel будет размещена реклама.
Sony Pictures Television Networks отвечает за управления развлекательными ТВ-каналами. Что касается охвата аудитории, то он составляет практически 2 миллиарда телезрителей. Контент для каналов создается компаний Sony Pictures, а также приобретается у иных производителей.
Автор: Валерия Орлова