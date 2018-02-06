Памела Андерсон считает, что сексуальность после менопаузы обеспечит любящий партнер
Памела Андерсон недавно рассказала о своей сексуальности и личной жизни с молодым ухажером. 50-летняя актриса все также чувствует себя желанной и все это благодаря любящему партнеру.
По словам Андерсон, когда она почувствовала приближение менопаузы, то немного напряглась и даже частично впала в депрессию. В тот момент актриса решила не обращать внимания на ситуацию и жить дальше, наслаждаясь каждым днем. Звезда «Спасателей Малибу» сдала в аренду свой особняк в Калифорнии и перебралась во Францию, где проживает и сейчас. В Европе она познакомилась с красавцем Адилем Рами, который позволяет американке чувствовать себя сексуальной даже после менопаузы, и в этом секрет Андерсон.
Она уверена, что если у женщин в ее возрасте есть любимый мужчина, никакие физиологические изменения не страшны.
По словам Андерсон, когда она почувствовала приближение менопаузы, то немного напряглась и даже частично впала в депрессию. В тот момент актриса решила не обращать внимания на ситуацию и жить дальше, наслаждаясь каждым днем. Звезда «Спасателей Малибу» сдала в аренду свой особняк в Калифорнии и перебралась во Францию, где проживает и сейчас. В Европе она познакомилась с красавцем Адилем Рами, который позволяет американке чувствовать себя сексуальной даже после менопаузы, и в этом секрет Андерсон.
Она уверена, что если у женщин в ее возрасте есть любимый мужчина, никакие физиологические изменения не страшны.
Автор: Вера Антонова