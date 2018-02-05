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К столетию Красной армии Caviar презентовала iPhone X в камуфляже
В этом году 23 февраля в РФ будут отмечать столетие Красной армии. Подготовившись к данному событию, ювелирная компания Caviar презентовала iPhone X, корпус которого облачён в камуфляж.

К столетию Красной армии Caviar презентовала iPhone X в камуфляже


Мастера бренда «одели» смартфон в панно из натуральной кожи, а эмблему герба РФ и пятиконечную армейскую звезду покрыли золотом. Кроме того, iPhone X украсили надписью «Служу России» – именно эти слова, согласно подписанному 22 января Владимиром Путиным указу, военные произносят в ответ на благодарность командира (вместо предыдущей формулировки «Служу Российской Федерации»). В ограниченной серии юбилейных мобильных устройств насчитывается 99 смартфонов.

Дизайнеры Caviar не только ввели в коллекцию новую модель, но и модернизировали уже имеющийся модельный ряд на эту же тематику. Так, компания представила обновлённые смартфоны для ВС РФ, МВД, ВДВ и ВМФ. В них специалисты объединили кожу аллигаторов и композитный чёрный оникс. В центре, как и прежде, остались эмблемы военных структур.

«Красноармейский» iPhone X в камуфляже оценен компанией в 238-269 тысяч рублей. Стоимость зависит от используемых в дизайне материалов.



Ранее Caviar презентовала смартфоны в честь столетия ФСБ.

Автор: Воробьева Алина
Вчера, 22:02
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