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В Новосибирске и области ищут пропавшую девочку 14 лет
В Новосибирске и области ищут девочку, ей 14 лет. Волонтеры просят оказать любую помощь.

В Новосибирске и области ищут пропавшую девочку 14 лет


Девочка имеет худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза голубого цвета, рост 160-165 см, плохо произносит букву «Р». На ней был пуховик синего цвета, черные брюки, шапка вязанная сиреневого цвета, на светлых варежках есть снежинки. Она пропала после того, как ушла из дома в 19:30. В данный момент волонтерские группы ведут поиски пропавшей и просят оказать любую помощь.

Для помощи просят обращаться по номерам полиции или других служб. По поступившим данным, девочка не должна была оказаться далеко от столицы федерального округа.

Автор: Северов Андрей
Вчера, 18:37
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